(Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) - “Riteniamo sia utile in questo periodo di grave crisi economica, istituire un "di" da apporre nelledicommerciali, quelli di ristoro e appartenenti alle categorie alberghiere, fornendo così un'ulteriore garanzia ai turisti, da parte degli operatori del settore. Ilsarà fornito solo agli imprenditori che santificheranno costantemente i, garantiranno le misure di distanziamento e si sottoporranno a tamponi o si vaccineranno”In questo modo sarà garantito il massimo della responsabilità sullasanitaria, e già molti operatori del settore si sono detti disponibili ad aderire all'iniziativa pur di riaprire al più presto”. A scriverlo in una nota Antonio ...

Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - TV7Benevento : Covid: Unione Civica Taormina, 'serve 'certificato sicurezza' sulle vetrine di tutti i locali'... - sanitainsicilia : Covid: più di 200 le dosi inoculate all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania - ItaliaInforma2 : L'Unione europea non rinnova il contratto con #Astrazeneca. ??

Palermo, 10 mag. (Adnkronos) - "Riteniamo sia utile in questo periodo di grave crisi economica, istituire un "certificato di sicurezza" da apporre nelle vetrine di tutti i locali commerciali, quelli d ...