COVID | un decesso al “Moscati” di Avellino | il punto sui ricoveri

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 73 anni di Capriglia Irpina, ricoverato dal 13 aprile e in terapia intensiva dal 26. Nelle areedell’Aziendarisultano ricoverati 58 pazienti: 4 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla delHospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

