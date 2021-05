Covid, ultime news. Da oggi quasi tutta Italia in giallo con tre regioni arancioni. LIVE (Di lunedì 10 maggio 2021) Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare solo all'interno del comune. Sono 139 nelle ultime 24 ore le vittime del Covid, il numero più basso dallo scorso 25 ottobre. Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid di AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare solo all'interno del comune. Sono 139 nelle24 ore le vittime del, il numero più basso dallo scorso 25 ottobre. Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-di AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute. In calo le terapie inte… - rtl1025 : ?? Le 139 vittime per il #Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più basso dallo scorso 25 ott… - SaluteLab : ?? #Covid19 ed esenzione ticket? Come stanno le cose? Le ultime. LEGGI ?? - SanMarino_RTV : #Covid19: #SanMarino scendono a 25 i casi attivi di cui 1 ricoverato @IssRSMarino -