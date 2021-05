Covid Toscana, oggi 481 contagi: bollettino 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 481 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 481 ida coronavirus in, 10, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

