Covid, stop dell’Ue al rinnovo del contratto con AstraZeneca (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora nessuna conferma da parte della Commissione europea per il rinnovo del contratto di fornitura delle dosi del vaccino AstraZeneca in scadenza a giugno. L’Europa punta sul rapporto ancora più consolidato con Pfizer/BioNTech, “un partner affidabile che tiene conto delle nostre esigenze”, definito così dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questo stop ai nuovi contratti non avrà conseguenze per coloro i quali hanno già ottenuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Si attendono comunque 40 milioni di dosi per l’Italia, ma il problema è un altro: convincere le persone che AstraZeneca sia un vaccino affidabile. Si fa ancora più difficile l’obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro metà luglio, ma resta comunque un traguardo realistico. Nella ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora nessuna conferma da parte della Commissione europea per ildeldi fornitura delle dosi del vaccinoin scadenza a giugno. L’Europa punta sul rapporto ancora più consolidato con Pfizer/BioNTech, “un partner affidabile che tiene conto delle nostre esigenze”, definito così dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questoai nuovi contratti non avrà conseguenze per coloro i quali hanno già ottenuto la prima dose del vaccino. Si attendono comunque 40 milioni di dosi per l’Italia, ma il problema è un altro: convincere le persone chesia un vaccino affidabile. Si fa ancora più difficile l’obiettivo di vaccinare il 70% degli europei entro metà luglio, ma resta comunque un traguardo realistico. Nella ...

