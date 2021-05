Covid Sicilia, i dati dei contagi nelle scuole (Di lunedì 10 maggio 2021) Prosegue il monitoraggio dei dati epidemiologici nelle scuole Siciliane: lo pubblica l'Ufficio Scolastico Regionale che evidenzia come i dati sono aggiornati al 3 maggio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole al monitoraggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) Prosegue il monitoraggio deiepidemiologicine: lo pubblica l'Ufficio Scolastico Regionale che evidenzia come isono aggiornati al 3 maggio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delleal monitoraggio. L'articolo .

Advertising

Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - PalermoToday : Covid, via alle vaccinazioni delle persone dai 16 ai 59 anni con patologie lievi - GianluPower : RT @OrtigiaP: La Tunisia impone una settimana di lockdown a causa dell'aumento dei casi Covid nel Paese (Reuters). Il governo tiene la Sici… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia Covid, Scondotto: “Trend in discesa in Sicilia. La campagna vaccinale sta avendo i sui effetti”… - amnesia96225614 : RT @OrtigiaP: La Tunisia impone una settimana di lockdown a causa dell'aumento dei casi Covid nel Paese (Reuters). Il governo tiene la Sici… -