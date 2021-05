Covid: Seychelles, vaccinato il 60% della popolazione ma casi in aumento (Di lunedì 10 maggio 2021) aumento dei contagi da Covid - 19 e nuove restrizioni alle Seychelles, nonostante l arcipelago abbia immunizzato oltre il 60 per cento della propria popolazione contro il virus. Lo riporta la Bbc, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 maggio 2021)dei contagi da- 19 e nuove restrizioni alle, nonostante l arcipelago abbia immunizzato oltre il 60 per centopropriacontro il virus. Lo riporta la Bbc, ...

