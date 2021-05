Covid | Romania | il Castello di Dracula trasformato in hub vaccinale

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ad attendere in questi giorni i visitatori del minacciosodiin, non zanne di vampiro ma aghi di siringhe. Il miticodi Bran è statoin un hub...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Romania

Ad attendere in questi giorni i visitatori del minaccioso Castello di Dracula in, non zanne di vampiro ma aghi di siringhe. Il mitico castello di Bran è stato trasformato in ...al- 19."...- Il vaccino anti -nel castello di Dracula. Lascommette sul fascino di una delle sue più famose attrazioni turistiche per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale ed ...Il vaccino anti-Covid nel castello di Dracula. La Romania scommette sul fascino di una delle sue più famose attrazioni turistiche per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale ed attirare gli ind ...I visitatori del famoso castello potranno ricevere l'iniezione proprio nelle sale dove un tempo si aggirava Vlad l'Impalatore ...