Covid, risale l’indice Rt: le regioni a rischio zona arancione (Di lunedì 10 maggio 2021) I dati rivelano una risalita dell’indice Rt che descrive il tasso di contagiosità del Covid: molte regioni rischiano la zona arancione. A partire da oggi, lunedì 10 maggio, quasi tutta Italia è in zona gialla: solo la Sicilia, la Sardegna e la Valle d’Aosta si trovano al momento ancora in area arancione. Un dato certamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 maggio 2021) I dati rivelano una risalita delRt che descrive il tasso di contagiosità del: molterischiano la. A partire da oggi, lunedì 10 maggio, quasi tutta Italia è ingialla: solo la Sicilia, la Sardegna e la Valle d’Aosta si trovano al momento ancora in area. Un dato certamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitinterno : Stabili sui 700 circa i nuovi casi di covid in Toscana; il tasso positivi risale al 3,4 % - Notiziedi_it : Covid, 11.807 casi e 258 decessi. Il tasso di positività risale al 3,6% - schnitzlerrr : RT @DomaniGiornale: Su 226.006 tamponi, il tasso positività risale al 3,6 per cento. Lo rivela il consueto bollettino quotidiano diffuso da… - FornariEmanuela : RT @DomaniGiornale: Su 226.006 tamponi, il tasso positività risale al 3,6 per cento. Lo rivela il consueto bollettino quotidiano diffuso da… - DomaniGiornale : Su 226.006 tamponi, il tasso positività risale al 3,6 per cento. Lo rivela il consueto bollettino quotidiano diffus… -