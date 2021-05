Covid, Oms: “Situazione ancora pericolosa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid, “a livello globale, siamo ancora in una Situazione pericolosa”. E’ quanto evidenzia il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa da Ginevra. “La diffusione di varianti, l’aumento delle interazioni sociali, il rilassamento delle misure e le disparità nella vaccinazione stanno tutti guidando la trasmissione” del Coronavirus. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021), “a livello globale, siamoin una”. E’ quanto evidenzia il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa da Ginevra. “La diffusione di varianti, l’aumento delle interazioni sociali, il rilassamento delle misure e le disparità nella vaccinazione stanno tutti guidando la trasmissione” del Coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera.

