Covid, oggi 5.080 casi e 198 morti: il bollettino del 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 10 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 5.080 Decessi: 198 Tamponi effettuati: 130.000 Terapie intensive: -34 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 373.670 casi totali: 4.116.287 Decessi: 123.031 Guariti: 3.619.586 In Italia oggi, lunedì 10 maggio 2021, si registrano 5.080 nuovi positivi e 198 morti. Ieri c’erano stati 8.292 nuovi casi e 139 morti. In totale sono stati effettuati 130.000 tamponi (ieri erano stati 226.006). Il tasso di positività è al 3,9%, rispetto al 3,6 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 373.670 (-10.184). Il bilancio delle vittime ammonta ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021)ITALIA, ILDI102021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 5.080 Decessi: 198 Tamponi effettuati: 130.000 Terapie intensive: -34 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 373.670totali: 4.116.287 Decessi: 123.031 Guariti: 3.619.586 In Italia, lunedì 102021, si registrano 5.080 nuovi positivi e 198. Ieri c’erano stati 8.292 nuovie 139. In totale sono stati effettuati 130.000 tamponi (ieri erano stati 226.006). Il tasso di positività è al 3,9%, rispetto al 3,6 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 373.670 (-10.184). Il bilancio delle vittime ammonta ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #10gennaio: da oggi #730 al via, ecco redditi e spese nell'anno d… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - MediasetTgcom24 : Sileri: 'Via la mascherina all'aperto con 30 milioni di vaccinati' #COVID - radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, il bollettino di oggi: 66 nuovi casi, 2 decessi e 247 guarigioni - #COVID19 - - SkyTG24 : #Covid, il bollettino di oggi: 5.080 contagi su 130.000 tamponi, 198 i decessi -