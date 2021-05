Covid: nuovi casi nel milanese 212, in città 62 (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – I nuovi casi di Covid19 scoperti dai tamponi in provincia di Milano sono 212 in provincia di Milano, di cui 62 in città. Sono i dati della Regione Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Idi19 scoperti dai tamponi in provincia di Milano sono 212 in provincia di Milano, di cui 62 in. Sono i dati della Regione Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

wireditalia : Dal Covid-19 che si diffonde col 5G fino a Mattarella agente segreto contro gli Stati Uniti: abbiamo selezionato 50… - RaiNews : L'ultimo bilancio da parte dell'Oms: 786.943 nuovi contagi da #Covid nel mondo - TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - 59LuciaBenedett : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: oggi 5.080 nuovi casi e 198 decessi. Tasso di positività al 3,9% #Sanità - PapamihailMaria : RT @Leonard48598239: Situazione Covid 10-05-2021: 5080 nuovi contagiati, 198 morti e 16063 guariti. -