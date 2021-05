Covid | news di oggi Bollettino | 5 080 contagi su 130 000 tamponi LIVE

Advertising

enpaonlus : Chicca fa visita al proprietario in terapia intensiva Covid a Viterbo. I medici: “E’ un farmaco speciale”… - repubblica : Covid, casi ancora in discesa: ridotti di un quinto in una settimana - LaStampa : Covid e il caso Seychelles: perché il virus continua a colpire la nazione più vaccinata al mondo - LaStampa : Covid: vaccini, 56mila eventi avversi su 18 milioni di dosi. Aifa: 91% riferite a eventi non gravi - StampaVercelli : Covid, altri 19 contagiati e 2 morti nel Vercellese: il bollettino di lunedì 10 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

È palese che molti di loro siano malati e noi rischiamo di contrarre qualche malattia, non solo di". Mentre Lampedusa è in zona rossa ai migranti tutto è concesso. Tanto per ognuno di loro c'è ...Decreto, verso vertice Governo - Regioni/ Modifiche restrizioni: Rt e coprifuoco Dunque, a giudizio di Santoro, 'senza Berlusconi la Magistratura ha smarrito il proprio profilo corporativo e i ...Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 7 al Moscati e 4 al Giannuzzi L’ASL Taranto comunica che oggi l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 57 pazienti affetti da Covid, così di ...MASSA, MAY 10 - A 23-year-old woman got six doses of COVID vaccine by mistake on Sunday, the local health agency (ASL) at Massa in northern Tuscany said Monday. A nurse injected the whole contents of ...