Covid, news di oggi. Bollettino: 5.080 contagi su 130.000 tamponi, 198 i decessi (Di martedì 11 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,9%. Lieve aumento dei ricoveri ordinari (+7), calo delle terapie intensive (-34). Sileri: niente mascherina con 30 milioni di vaccinati. Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare solo all'interno del Comune. Pfizer: non è necessaria una nuova formula contro le varianti. Sono circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo questa settimana in Italia Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,9%. Lieve aumento dei ricoveri ordinari (+7), calo delle terapie intensive (-34). Sileri: niente mascherina con 30 milioni di vaccinati. Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare solo all'interno del Comune. Pfizer: non è necessaria una nuova formula contro le varianti. Sono circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo questa settimana in Italia

Advertising

enpaonlus : Chicca fa visita al proprietario in terapia intensiva Covid a Viterbo. I medici: “E’ un farmaco speciale”… - repubblica : Covid, casi ancora in discesa: ridotti di un quinto in una settimana - LaStampa : Covid e il caso Seychelles: perché il virus continua a colpire la nazione più vaccinata al mondo - graziellacesari : RT @Cartabellotta: In #uk una dose di #vaccino #AstraZeneca riduce mortalità dell'80%, rispetto ai non vaccinati Noi facciamo gli schizzino… - giandomenic45 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Gli Usa rivelano i piani della Cina sulla terza guerra mondiale: armi biologiche e virus per vincere -