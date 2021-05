Covid | news di oggi Bollettino | 5 080 contagi su 130 000 tamponi | 198 i decessi LIVE

(Di lunedì 10 maggio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 3,9%. Lieve aumento dei ricoveri ordinari (+7), calo delle terapie intensive (-34). Sileri: niente mascherina con 30 milioni di vaccinati. Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare solo all'interno del Comune. Pfizer: non è necessaria una nuova formula contro le varianti. Per il momento l'Ue non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini di AstraZeneca

