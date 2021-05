Covid: Moratti, ‘475mila 50enni lombardi hanno aderito a campagna, incoraggiante’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Oggi 475mila cittadini lombardi cinquantenni hanno aderito alla campagna vaccinale in poche ore dall’apertura alla loro fascia d’età, un forte e incoraggiante segnale della voglia della lombardia di mettersi alle spalle l’incubo pandemia. La forza della gente unita”. Lo scrive su Twitter l’assessore al Welfare della lombardia, Letizia Moratti, aggiornando il dato sulle prenotazioni da parte della fascia d’età 50-59 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Oggi 475mila cittadinicinquantenniallavaccinale in poche ore dall’apertura alla loro fascia d’età, un forte e incoraggiante segnale della voglia dellaa di mettersi alle spalle l’incubo pandemia. La forza della gente unita”. Lo scrive su Twitter l’assessore al Welfare dellaa, Letizia, aggiornando il dato sulle prenotazioni da parte della fascia d’età 50-59 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

