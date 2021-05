Covid Milano | Blasi | “Arrivano meno malati in pronto soccorso”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Al Policlinico diabbiamo cominciato a chiudere letti, siamo arrivati più oalla metà dei letti di semintensiva respiratoria. Questo significa che ci sonopazienti gravi ed è un buon segno”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Francesco, professore di Malattie dell’apparato respiratorio all’università degli Studi die direttore della Pneumologia (ora) del Policlinico del capoluogo lombardo. “Anche il numero delle terapie intensive è in lieve, costante riduzione, così come il numero deichein. Per rendere l’idea, oggi nel nostroc’era un singolo paziente ...