Covid Milano, Blasi: “Arrivano meno malati in pronto soccorso” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Al Policlinico di Milano abbiamo cominciato a chiudere letti Covid, siamo arrivati più o meno alla metà dei letti di semintensiva respiratoria. Questo significa che ci sono meno pazienti gravi ed è un buon segno”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Francesco Blasi, professore di Malattie dell’apparato respiratorio all’università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia (ora Covid) del Policlinico del capoluogo lombardo. “Anche il numero delle terapie intensive è in lieve, costante riduzione, così come il numero dei malati che Arrivano in pronto soccorso. Per rendere l’idea, oggi nel nostro pronto soccorso c’era un singolo paziente ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 maggio 2021) “Al Policlinico diabbiamo cominciato a chiudere letti, siamo arrivati più oalla metà dei letti di semintensiva respiratoria. Questo significa che ci sonopazienti gravi ed è un buon segno”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Francesco, professore di Malattie dell’apparato respiratorio all’università degli Studi die direttore della Pneumologia (ora) del Policlinico del capoluogo lombardo. “Anche il numero delle terapie intensive è in lieve, costante riduzione, così come il numero deichein. Per rendere l’idea, oggi nel nostroc’era un singolo paziente ...

