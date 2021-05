Covid, lo Spallanzani scopre «varianti benigne» fra gli indiani. Vaia: «Sono meno aggressive» (Di lunedì 10 maggio 2021) Non solo quelle più aggressive, più contagiose, potenzialmente insensibili ai vaccini. Fra le varianti del coronavirus ve ne Sono anche di «benigne», ovvero di meno gravi rispetto al ceppo prevalente in Italia. A sottolinearlo è stato il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, chiarendo che «non tutte le mutazioni peggiorano la situazione». Dunque, è il messaggio, bisogna evitare gli allarmismi sul tema delle varianti, che anzi in alcuni casi indicano che «il virus può mutare in forme meno invalidanti». Allo Spallanzani scoperte varianti benigne fra gli indiani Intervistato dal Messaggero, Vaia ha rivelato che allo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Non solo quelle più, più contagiose, potenzialmente insensibili ai vaccini. Fra ledel coronavirus ve neanche di «», ovvero digravi rispetto al ceppo prevalente in Italia. A sottolinearlo è stato il direttore sanitario dell’Istitutodi Roma, Francesco, chiarendo che «non tutte le mutazioni peggiorano la situazione». Dunque, è il messaggio, bisogna evitare gli allarmismi sul tema delle, che anzi in alcuni casi indicano che «il virus può mutare in formeinvalidanti». Alloscopertefra gliIntervistato dal Messaggero,ha rivelato che allo ...

