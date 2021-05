Covid, l'ex funzionario Oms Zambon: 'Report ritirato per pressioni cinesi' (Di lunedì 10 maggio 2021) 'Come emerge dagli atti della procura, dalle chat, dalle mail, il Report sul Covid è stato ritirato per pressioni cinesi , principalmente. E poi perché si è ritenuto fosse troppo critico con l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) 'Come emerge dagli atti della procura, dalle chat, dalle mail, ilsulè statoper, principalmente. E poi perché si è ritenuto fosse troppo critico con l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, funzionario Oms Zambon: report ritirato per pressioni cinesi #oms - ilaranto : RT @MediasetTgcom24: Covid, funzionario Oms Zambon: report ritirato per pressioni cinesi #oms - pbrex668 : RT @MediasetTgcom24: Covid, funzionario Oms Zambon: report ritirato per pressioni cinesi #oms - alesmari8 : RT @MediasetTgcom24: Covid, funzionario Oms Zambon: report ritirato per pressioni cinesi #oms - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, funzionario Oms Zambon: report ritirato per pressioni cinesi #oms -