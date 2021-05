Covid | Letta | ‘si riapre perché c’è stato rigore | altro che pifferai magici’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Noi siamo per riaperture irreversibili e le riaperture saranno irreversibili se si rispettano i protocolli e la tempistica. Quello che è avvenuto ègestito bene, siamo nelle condizioni di riaprire oggic’è stata sicurezza e. Noi siamo stati lì a vigilare e abbiamo sostenuto Draghi e Speranza. Gli italiani lo sanno, non vanno dietro amagici”. Lo ha detto Enricoa radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Con in più che c'è il. Sicuramente così non si può andare avanti. Volere è potere". "Io ... Più caute le parole del segretario del Pd Enrico: "Il problema dei migranti è grande e va gestito ......e continua a calare a livello nazionale numero delle terapie Intensive occupate da pazientie ...cosa e la sta facendo molto bene e gestendo la sanità del Lazio il segretario del PD Enrico...Lo ha detto Francesco Zambon, ex funzionario dell'Oms che scrisse il rapporto, poi ritirato, in cui definiva 'improvvisata' la prima risposta italiana all'emergenza Covid… Leggi ...Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Noi siamo per riaperture irreversibili e le riaperture saranno irreversibili se si rispettano i protocolli e la tempistica. Quello che è avvenuto è stato gestito bene, siam ...