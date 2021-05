Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata a Massa (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la puntura, però, alla giovane tirocinante massese di psicologia clinica viene fatta una rivelazione choc: “Abbiamo sbagliato. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino Pfizer, pari a sei dosi”. È successo ieri mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa come riporta oggi ‘La Nazione’. Giusto il tempo di metabolizzare la notizia, una serie convulsa di colloqui con sanitari e medici e poi ricovero in osservazione, dove la giovane dovrebbe rimanere fino a oggi. Le condizioni della 23enne a ieri sera erano discrete e la ragazza viene tenuta sotto controllo non tanto per l’attuale stato della sua salute, quanto per il fatto che – a oggi – non sembra essere mai avvenuta un’inoculazione di sei dosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la puntura, però, alla giovane tirocinante massese di psicologia clinica viene fatta una rivelazione choc: “Abbiamo sbagliato. Le abbiamo iniettato tutta la fiala diPfizer, pari a sei”. È successo ieri mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) dicome riporta oggi ‘La Nazione’. Giusto il tempo di metabolizzare la notizia, una serie convulsa di colloqui con sanitari e medici e poi ricovero in osservazione, dove la giovane dovrebbe rimanere fino a oggi. Le condizioni della 23enne a ieri sera erano discrete e laviene tenuta sotto controllo non tanto per l’attuale stato della sua salute, quanto per il fatto che – a oggi – non sembra essere mai avvenuta un’inoculazione di sei...

