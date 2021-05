Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata a Massa (Di lunedì 10 maggio 2021) "Ho paura, mi fa male tutto, ma perdono l'infermiera". Queste le parole della studentessa 23enne, intervistata dal Corriere, che ha ricevuto 6 dosi di vaccino per sbaglio. Si indaga per capire quello che è successo domenica mattina all’ospedale Noa di Massa, dove la studentessa è stata ricoverata in osservazione dopo l’incredibile errore. Alla donna sono state infatti inoculate 6 dosi di vaccino Pfizer, equivalenti a una intera fiala. "I sanitari erano agitatissimi - ha detto ancora la giovane nell'intervista al quotidiano - ho capito che qualcosa era andato storto. Mi hanno detto subito la verità, però l'ospedale non può permettersi certe disavventure". (Covid: LO SPECIALE - QUANDO MI vaccino). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) "Ho paura, mi fa male tutto, ma perdono l'infermiera". Queste le parole della studentessa 23enne, intervistata dal Corriere, che ha ricevuto 6diper. Si indaga per capire quello che è successo domenica mattina all’ospedale Noa di, dove la studentessa è statain osservazione dopo l’incredibile errore. Alla donna sono state infatti inoculate 6diPfizer, equivalenti a una intera fiala. "I sanitari erano agitatissimi - ha detto ancora la giovane nell'intervista al quotidiano - ho capito che qualcosa era andato storto. Mi hanno detto subito la verità, però l'ospedale non può permettersi certe disavventure". (: LO SPECIALE - QUANDO MI).

