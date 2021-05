Covid Italia, Sileri: “A giugno saremo come Gran Bretagna” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo. Ma capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30milioni di Italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino”. Lo afferma Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, in un’intervista al Corriere della Sera. “Con 500 mila vaccinazioni al giorno, aumenterà anche il numero delle persone vaccinate e l’aumento dei contagi non dovrebbe avere effetti sui ricoveri. I decessi sono ancora parte della terza ondata. Ma se la campagna vaccinale continua ad andare avanti così, entro la fine del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ilc’è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo. Ma capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30milioni dini coperti con almeno la prima dose di vaccino”. Lo afferma Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, in un’intervista al Corriere della Sera. “Con 500 mila vaccinazioni al giorno, aumenterà anche il numero delle persone vaccinate e l’aumento dei contagi non dovrebbe avere effetti sui ricoveri. I decessi sono ancora parte della terza ondata. Ma se la campagna vaccinale continua ad andare avanti così, entro la fine del ...

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - antokindness : RT @MMaXXprIIme: Mentre noi italiani dobbiamo sottostare a leggi e regole senza alcun valore scientifico, migliaia di clandestini entrano i… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Sileri: a giugno saremo come Gb, ma bisogna resistere 3 settimane #COVID -