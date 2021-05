Covid Italia, oggi 5.080 contagi e 198 morti: bollettino 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 nuovi contafi da coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Registrati inoltre altri 198 morti. Secondo i dati della Protezione Civile, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 i nuovi ingressi Covid: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Questi i casi regione per regione: CALABRIA In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 744.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 806.898 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.118 (+168 rispetto a ieri), quelle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 nuovi contafi da coronavirus insecondo ildi, 10. Registrati inoltre altri 198. Secondo i dati della Protezione Civile, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 i nuovi ingressi: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Questi i casi regione per regione: CALABRIA In Calabria adsono stati sottoposti a test 744.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 806.898 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.118 (+168 rispetto a ieri), quelle ...

