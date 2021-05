Covid, Italia in giallo. Il governo accelera sulla ripartenza: coprifuoco alle 24, consumazione nei bar, niente quarantena per arrivi dall’Ue (Di lunedì 10 maggio 2021) Entrano in vigore i nuovi colori. Da oggi l’Italia torna in giallo, fatta eccezione per Sardegna, Sicilia e Valle D’Aosta, per le quali restano le restrizioni contro il Coronavirus. Con un trend positivo a livello nazionale, il governo sta lavorando per accelerare le ulteriori riaperture, a poco più di due settimane da quelle del 26 aprile. Tra oggi e domani la cabina di regia studierà l’allentamento di varie misure e già il 14 maggio, se i dati lo permetteranno, il Comitato tecnico scientifico e il governo potrebbero togliere la quarantena per chi arriva in Italia dai Paesi europei. Sul fronte del coprifuoco – anticipa il Corriere della Sera – viste anche le pressioni da parte delle Regioni, già dal 17 maggio ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Entrano in vigore i nuovi colori. Da oggi l’torna in, fatta eccezione per Sardegna, Sicilia e VD’Aosta, per le quali restano le restrizioni contro il Coronavirus. Con un trend positivo a livello nazionale, ilsta lavorando perre le ulteriori riaperture, a poco più di due settimane da quelle del 26 aprile. Tra oggi e domani la cabina di regia studierà l’ntamento di varie misure e già il 14 maggio, se i dati lo permetteranno, il Comitato tecnico scientifico e ilpotrebbero togliere laper chi arriva indai Paesi europei. Sul fronte del– anticipa il Corriere della Sera – viste anche le pressioni da parte delle Regioni, già dal 17 maggio ...

