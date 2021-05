Covid, indice Rt e cambio colore: mercoledì incontro governo-regioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid ed indice Rt, si pensa ad una modifica dei parametri per la valutazione dell’andamento della pandemia Presto qualcosa potrebbe cambiare anche per ciò che riguarda i parametri presi in considerazione per il cambio di colore delle regioni. In particolare, sotto la lente di ingrandimento è finito l’indice Rt. Nella giornata di mercoledì, è previsto un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021)edRt, si pensa ad una modifica dei parametri per la valutazione dell’andamento della pandemia Presto qualcosa potrebbe cambiare anche per ciò che riguarda i parametri presi in considerazione per ildidelle. In particolare, sotto la lente di ingrandimento è finito l’Rt. Nella giornata di, è previsto un L'articolo proviene da Inews.it.

