Covid | in Veneto 247 nuovi casi e 2 morti Zaia | «Vaccinato il 96 | 7% degli over 80 e l’80 | 9% dei 70enni Ci servono altre dosi»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 247di Coronavirus (ieri 492), individuati a fronte di 9.866 tamponi (ieri 20.098), con un tasso di incidenza pari al 2,50%. Sale così a quota 417.727 il numero di persone risultate positive al SARS-CoV-2 da febbraio 2020. Il numeroattualmente positivi nella regione si attesta a 19.036 persone (ieri 36.986). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 2 (ieri 3), per un totale di 11.425 vittimesegnalate da inizio emergenza. Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. Il numero complessivoospedalizzati è pari a 1.171 (- 3 rispetto a ieri), di cui 1.018 in area non critica (-3 rispetto a ieri) e 153 nei reparti di terapia intensiva (invariato rispetto alla giornata precedente). ...

Advertising

fattoquotidiano : “In Veneto c’è emergenza democratica”: dopo il caso Crisanti le opposizioni accusano Zaia. E chiedono commissione d… - fattoquotidiano : ZAIA SOTTO ACCUSA Era inevitabile che la vicenda del professore Andrea Crisanti e dei tamponi rapidi su vasta scal… - TV7Benevento : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi 247 contagi'. Bollettino 10 maggio... - italiaserait : Covid Veneto, Zaia: “Oggi 247 contagi”. Bollettino 10 maggio - fisco24_info : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi 247 contagi'. Bollettino 10 maggio: I dati della regione con i nuovi casi di coronavirus.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

Con in più che c'è il. Sicuramente così non si può andare avanti. Volere è potere. Io venerdì ... Così il presidente delLuca Zaia in conferenza stampa rispondendo a una domanda sugli ...Sono riconfermate le 9 Bandiere del, così come le 7 località dell'Emilia Romagna. La ...italiani Bandiera Blu hanno ben saputo rispondere alle nuove e sconosciute sfide lanciate dALESSANDRO TALOTTI SI È SPOSATO I successi sportivi, il cancro, il primo figlio e ora il matrimonio: il racconto dell'ex campione di salto in alto ...(Adnkronos) – Sono 247 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 10 maggio, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 2 morti, che po ...