Covid in Italia: oggi solo 5.080 casi ma su 130mila tamponi testati, 198 i decessi (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 10 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, sono 5.080 ma su solo 130 tamponi testati. L’indice di positività sale al 3,9%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 198 a fronte dei 139 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.158 (-34), con 80 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti nelle ultime 24 ore sono 15.063. Gli attuali positivi sono in calo consistente, oggi sono 373.670 (-10.184). In testa per nuovi contagi c'è la Campania (943), poi il Lazio (680) e la Sicilia (589). In Campania 943 nuovi casi e 54 decessi, i pazienti ...

