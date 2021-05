Covid, in Abruzzo registrato calo dei contagi, oggi 54 i nuovi casi e un decesso (Di lunedì 10 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 54 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 73 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 1 in provincia dell’Aquila e 9 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2438 (si tratta di un 64enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62280 dimessi/guariti (+148 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7852 (-95 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1048827 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72570 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 54(di età compresa tra 9 mesi e 73 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 1 in provincia dell’Aquila e 9 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2438 (si tratta di un 64enne della provincia dell’Aquila). Nel numero deipositivi sono compresi anche 62280 dimessi/guariti (+148 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7852 (-95 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1048827 ...

