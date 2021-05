Covid: già 341mila prenotazioni 50enni in Lombardia, prime dosi già da oggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Da ieri notte si sono prenotate in Lombardia per avere il vaccino anti-Covid già 341mila persone della fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Alcuni di loro, 46, hanno già avuto il posto questa mattina o nel pomeriggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Da ieri notte si sono prenotate inper avere il vaccino anti-giàpersone della fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Alcuni di loro, 46, hanno già avuto il posto questa mattina o nel pomeriggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

