Covid, Gelmini: “Presto le date per la ripartenza del wedding e dello sport” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ospite ieri a Domenica In, ha reso noto che Presto verrà annunciata una data per la ripartenza del wedding Il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini (Getty Images)Se maggio è notoriamente il mese delle “prime comunioni”, giugno tradizionalmente inaugura la stagione dei matrimoni, ecco perché il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ospite ieri pomeriggio a “Domenica In”, ha tranquillizzato le tante coppie in procinto di compiere il “grande passo” e gli operatori del settore del wedding, tra i più penalizzati dalle misure restrittive anti-contagio da Covid. LEGGI ANCHE –> Covid, al via il vaccino per gli over 50 della ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella, ospite ieri a Domenica In, ha reso noto cheverrà annunciata una data per ladelIl Ministro per gli Affari Regionali Mariastella(Getty Images)Se maggio è notoriamente il mese delle “prime comunioni”, giugno tradizionalmente inaugura la stagione dei matrimoni, ecco perché il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella, ospite ieri pomeriggio a “Domenica In”, ha tranquillizzato le tante coppie in procinto di compiere il “grande passo” e gli operatori del settore del, tra i più penalizzati dalle misure restrittive anti-contagio da. LEGGI ANCHE –>, al via il vaccino per gli over 50 della ...

