Covid, Galli: «Italia ancora indietro con le vaccinazioni»

Massimo Galli è intervenuto questa mattina ai microfoni di Sky TG24 per parlare dell'andamento della campagna vaccinale in Italia. Secondo il responsabile delle malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano la situazione nel nostro Paese non è ancora rosea. Per l'esperto infatti le vaccinazioni sono ancora troppo poche e di conseguenza è necessario continuare a porre grande attenzione per evitare di vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento.

In Italia ancora poche persone vaccinate

Intervenuto a Sky TG24, Massimo Galli ha spiegato che l'Italia è ancora molto indietro con la campagna vaccinale rispetto ad altre nazioni come ad esempio il Regno Unito. «Tra vaccinati e persone che hanno avuto ...

