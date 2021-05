Covid Friuli, rilevati casi di variante sudafricana e colombiana (Di lunedì 10 maggio 2021) In Friuli Venezia Giulia è stata rilevata la presenza di varianti sudafricana e colombiana del Coronavirus. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “Secondo quanto ci è stato da poco comunicato – spiega Riccardi – il caso di variante sudafricana è stato individuato in uno dei membri di uno yacht proveniente dalla Croazia (ora negativizzato) con quattro persone di equipaggio a bordo e una quinta persona proveniente dal Sud Africa. Tutti avevano effettuato un tampone con esito negativo 48 ore prima”. L’equipaggio ha fatto regolare comunicazione di ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Asugi ma non è stato posto in quarantena poiché personale viaggiante. Dopo la comunicazione della positività, le altre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) InVenezia Giulia è stata rilevata la presenza di variantidel Coronavirus. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute delVenezia Giulia, Riccardo Riccardi. “Secondo quanto ci è stato da poco comunicato – spiega Riccardi – il caso diè stato individuato in uno dei membri di uno yacht proveniente dalla Croazia (ora negativizzato) con quattro persone di equipaggio a bordo e una quinta persona proveniente dal Sud Africa. Tutti avevano effettuato un tampone con esito negativo 48 ore prima”. L’equipaggio ha fatto regolare comunicazione di ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Asugi ma non è stato posto in quarantena poiché personale viaggiante. Dopo la comunicazione della positività, le altre ...

Advertising

Patrizia_MB : RT @Adnkronos: #COVID19, in #Friuli rilevati casi di variante sudafricana e colombiana. - lifestyleblogit : Covid Friuli, rilevati casi di variante sudafricana e colombiana - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #COVID19, in #Friuli rilevati casi di variante sudafricana e colombiana. - Adnkronos : #COVID19, in #Friuli rilevati casi di variante sudafricana e colombiana. - fisco24_info : Covid Friuli, rilevati casi di variante sudafricana e colombiana: A darne notizia è il vicegovernatore con delega a… -