Covid | Fontana | ‘da prenotazioni 50enni risultato straordinario in meno di 24 ore’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Un: indi 24 ore hanno già prenotato e fissato un appuntamento circa 450mila cittadini”. Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio, parlando della fascia d’età 50-59 anni per cui da oggi era aperta la possibilità di prenotare un appuntamento per avere il vaccino anti-. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono 438.675 le prenotazioni per il vaccino anti-Covid. Attilio Fontana, illustrando un risultato che lui stesso definisce un 'record per una regione che...

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - "Un risultato straordinario: in meno di 24 ore hanno già prenotato e fissato un appuntamento circa 450mila cittadini". Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando della fascia d'età 50-59 anni per cui da oggi era aperta la possibilità di prenotare un appuntamento per avere il vaccino anti-Covid.

Il manager del teatro: «Spero che con l'estate si potranno vaccinare tutti i dipendenti e tornare alla normalità». Oggi 500 spettatori in sala. Il presidente Fontana: momento simbolico e di buon auspicio.