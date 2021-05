Covid, finalmente un record positivo: era da ottobre che non si registravano così pochi casi (Di lunedì 10 maggio 2021) finalmente, dopo un arco di mesi che sembrava doversi protrarre all’infinito, oggi sul fronte Covid nel paese, si registra un record in positivo! Era infatti dallo scorso 12 ottobre che i dati comunicati dal ministero della Salute, non erano così bassi. Nelle ultime 24 ore dai 130mila tamponi eseguiti, emersi ‘appena’ 5.080 nuovi contagi Nello specifico, a fronte dei 130mila tamponi ‘misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati individuati ‘appena’ 5.080 nuovi contagi, che restituiscono quindi un indice di positività pari al 3.9%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano diramato dalla Protezione civile, attualmente nel Paese sono 373.670 i positivi (e non necessariamente tutti ‘malati’), dunque ben -10.184 rispetto a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021), dopo un arco di mesi che sembrava doversi protrarre all’infinito, oggi sul frontenel paese, si registra unin! Era infatti dallo scorso 12che i dati comunicati dal ministero della Salute, non eranobassi. Nelle ultime 24 ore dai 130mila tamponi eseguiti, emersi ‘appena’ 5.080 nuovi contagi Nello specifico, a fronte dei 130mila tamponi ‘misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati individuati ‘appena’ 5.080 nuovi contagi, che restituiscono quindi un indice di positività pari al 3.9%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano diramato dalla Protezione civile, attualmente nel Paese sono 373.670 i positivi (e non necessariamente tutti ‘malati’), dunque ben -10.184 rispetto a ...

