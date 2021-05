Covid | epidemiologa Salmaso | ' nessun vaccino efficace al 100% | infezione possibile'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid epidemiologa

Il Tempo

Oms non fornisce file su caso sospetto/ "Allora c'è stata qualche violazione" L'ha fatto il punto della situazione sull'emergenza- 19 ed ha messo in risalto: "I nostri ...'Non c'è eccesso di mortalità oltre a quello individuato dal- spiega Carla Bietta - e i ... 'Questo può essere frutto dell'avanzamento della vaccinazione - osserva l'- ma anche ...Il che vuol dire che ogni 100 persone vaccinate 5 potrebbero non essere protette". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Stefania Salmaso, epidemiologa ed esperta di malattie infettive. "Il 95% di ...La casa farmaceutica americana, Pfizer chiede l'autorizzazione a procedere con la somministrazione del vaccino Covid ai bambini (2-11 anni).