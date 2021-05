Covid: Dg Oms, 'situazione ancora pericolosa' (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "A livello globale, siamo ancora in una situazione pericolosa. La diffusione di varianti, l'aumento delle interazioni sociali, il rilassamento delle misure e le disparità nella vaccinazione stanno tutti guidando la trasmissione Covid-19". Lo evidenzia il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "A livello globale, siamoin una. La diffusione di varianti, l'aumento delle interazioni sociali, il rilassamento delle misure e le disparità nella vaccinazione stanno tutti guidando la trasmissione-19". Lo evidenzia il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra.

