Covid – Cura domiciliare, chiesto incontro a ministero Salute (Di lunedì 10 maggio 2021) – Il Comitato Cura domiciliare Covid 19 ha chiesto – informa un comunicato del comitato – un incontro al ministero della Salute, per comprendere le ragioni per le quali, come auspicato anche dal voto del Senato in data 8 aprile, i medici che hanno operato sul campo non siano stati presi in considerazione nella redazione delle ultime linee guida nazionali per la Cura domiciliare precoce del Covid-19. Sabato 8 maggio a Roma – ricorda il comunicato – si è tenuta la prima conferenza nazionale del Comitato, alla quale hanno partecipato circa 5 mila persone (nella foto), a testimonianza del grande lavoro svolto dai dottori e da tutti i professionisti e i volontari del gruppo Facebook #terapiadomiciliare

