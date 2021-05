Covid | chef in presidio davanti Palazzo Lombardia | ' servono certezze' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag.(Adnkronos) - Una cinquantina diprofessionisti, in divisa bianca, provenienti da tutta la, è riunitaalla sede della Regione, in piazza Città di, per dare vita a undi protesta e chiedere indicazioni certe per la ripresa del comparto. "date certe per poter organizzare la ripartenza del settore, duramente colpito dalla pandemia", spiega all'Adnkronos Fabrizio Camer, presidente dell'Associazione cuochi bergamaschi che rappresenta circa 300 imprese della provincia. "Rivendichiamo il diritto di tornare a lavorare perché se potessimo essere messi in condizione di farlo, saremmo certamente in grado di raddrizzarci". Del resto, "gli aiuti che si sono stati promessi non sono sufficienti ad andare avanti e molti di noi sono stati ...