Covid Calabria, oggi 168 contagi e 9 morti: bollettino 10 maggio

Sono 168 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Registrati inoltre altri 9 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 744.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 806.898 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.118 (+168 rispetto a ieri), quelle negative 681.510. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -3 terapie intensive, +456 guariti/dimessi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.351 (100 in reparto Ao di Cosenza; 33 in reparto al presidio di Rossano;16 al ...

