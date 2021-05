Covid: Burioni, 'con vaccini si può spegnere epidemia, lo dicono dati Israele' (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

DianaLanciotti : @Bluefidel47 NON sono NOvax ma #NONsonounaCAVIA (basta virologi, please) - WillyFilippo : RT @GAngrilli: Ormai sono passati 10 giorni dagli assembramenti a Piazza del Duomo. Infatti a Milano ci sono i cadaveri per terra e le pire… - LPincia : RT @25O319: Ora basta con questo personaggio da avanspettacolo. Queste sono minacce. - fabiotempoMi : RT @GAngrilli: Ormai sono passati 10 giorni dagli assembramenti a Piazza del Duomo. Infatti a Milano ci sono i cadaveri per terra e le pire… - DianaLanciotti : @Bluefidel47 NON sono NOvax ma #NONsonounaCAVIA (basta virologi, please) -