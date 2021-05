Covid Basilicata | oggi 25 contagi | bollettino 10 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 25 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 10. Da ieri si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 422 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 78. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi sono 5.716 (-58), di cui 5.575 in isolamento domiciliare. Sono 18.180 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 531 i decessi. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 141 (-5): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna, 6 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di ...

Vaccinazione di massa per riaprire tutto e prima possibile in sicurezza. MATERA – “Un punto vaccinale in ogni comune o almeno per territori vicini, questa rimane l’unica strategia da attuare per la va ...A livello nazionale terapie intensive al 24%, solo tre Regioni superano la soglia del 30. Reparti non critici occupati al 25% da pazienti Covid, solo una Regione supera la soglia del 40% ...