Covid Basilicata | oggi 25 contagi | bollettino 10 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 25 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 10. Da ieri si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 422 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 78. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi sono 5.716 (-58), di cui 5.575 in isolamento domiciliare. Sono 18.180 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 531 i decessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

