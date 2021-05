(Di lunedì 10 maggio 2021) Prosegue il buon andamento della pandemia in. Nelle ultime 24 ore non si è registratoed appena 13, seppur con pochissimi test. Sono infatti risultati positivi 3 ...

Advertising

CottarelliCPI : Basta dibattiti. Dobbiamo: - aumentare la produzione mondiale dei vaccini, se liberalizzare serve, lo si faccia -… - matteosalvinimi : Prima gli italiani, sempre. Anche quelli che vivono all’estero, e che con la stagione del Covid pagano un prezzo al… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: Alto Adige, nessun decesso e 13 nuovi casi Pochi test effettuati, lieve aumento ricoveri - alto_adige : Covid, un'altra giornata senza vittime in Alto Adige - f_giuffrida : RT @Open_gol: «Bisogna ridefinire i costi dei tamponi, i giovani hanno pagato il prezzo sociale più alto» Gloria Taliani, professoressa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alto

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ma poi sono tornate le divisioni: oltre ad Epstein e alche ha azzerato la vita sociale dei ... ha acquistato unprofilo pubblico, indipendente dall'ex marito.Prosegue il buon andamento della pandemia inAdige. Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso ed appena 13 nuovi casi, seppur con pochissimi test. Sono infatti risultati positivi 3 tamponi pcr su 251 e 10 test antigenici su 824.Il via libera è arrivato dopo un vertice organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza. Dal 15 maggio verrà abolita la mini quarantena per le persone ...Gli ospedali periferici dell’Alto Adige vengono ulteriormente valorizzati. Recentemente sono stati nominati due nuovi primari per l`ospedale di San Candido: Stefano Basso viene incaricato con la strut ...