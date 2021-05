Covid, al via il vaccino per gli over 50 della Lombardia: come prenotare (Di lunedì 10 maggio 2021) In Lombardia partono le prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia over 50 della popolazione, ossia i nati tra il 1962 e il 1971. Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesI cittadini della Lombardia dell’età tra i 50 e i 59 anni possono da oggi, lunedì 10 maggio, prenotare il loro posto per la vaccinazione anti-Covid. come specificato dalla vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti si tratta della fascia più numerosa della popolazione: i nati tra il 1962 e il 1971 nella Regione sono circa 1,6 milioni. “Padroni del nostro destino, vacciniamoci”, ha esortato su Twitter. Ad oggi la Lombardia è molto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Inpartono le prenotazioni delanti-per la fascia50popolazione, ossia i nati tra il 1962 e il 1971. Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty ImagesI cittadinidell’età tra i 50 e i 59 anni possono da oggi, lunedì 10 maggio,il loro posto per la vaccinazione anti-specificato dalla vicepresidenteRegione e assessore al Welfare Letizia Moratti si trattafascia più numerosapopolazione: i nati tra il 1962 e il 1971 nella Regione sono circa 1,6 milioni. “Padroni del nostro destino, vacciniamoci”, ha esortato su Twitter. Ad oggi laè molto ...

