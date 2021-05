Covid | 5 080 nuovi casi su 130mila tamponi e 198 morti nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 icontagi di24 ore secondo il ministero della Salute, mentre si contano altri 198 decessi . Effettuati, per un tasso di positività al 3,9% . Scende ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 080

Lapresse . Scende ancora la curva dei contagi in Italia: oggi 5.nuovi positivi , contro gli 8.292 di ieri. È un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: oggi 130.000, mentre ieri erano stati 226.006. Sale leggermente il tasso di ...Sono 5.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 8.292 ), a fronte di 130.000 tamponi giornalieri effettuati (ieri 226.006). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,9% (...Ministero Salute, sono 130mila i tamponi effettuati. Oltre 5mila i nuovi casi e quasi 200 i decessi - picenotime.it - IT ...Covid, il bollettino di oggi lunedì 10 maggio: sono 5080 i contagi (ieri erano stati 8.292), e 198 i morti registrati nelle ultime 24 ore, ...