(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.080 idi Coronavirus in Italia (ieri 8.292) a fronte di 130.000 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 3,91%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 19824 ore, in aumento rispetto ai 139 registrati ieri.I guariti sono 15.063 e gli attuali positivi scendono a 373.670 (10.184 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 15.427, le terapie intensive sono a 2.158 ricoverati con 80ingressi. In isolamento domiciliare sono 356.085 persone. La regione con il maggior numero diè la Campania (943), seguita da Lazio (680) e Sicilia (589).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

59LuciaBenedett : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: oggi 5.080 nuovi casi e 198 decessi. Tasso di positività al 3,9% #Sanità - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 5.080 nuovi casi e 198 decessi nelle ultime 24 ore - - Italpress : Covid, 5.080 nuovi casi e 198 decessi nelle ultime 24 ore - nestquotidiano : Covid, 5.080 nuovi casi e 198 decessi nelle ultime 24 ore - infoitsalute : Covid Itallia, bollettino oggi 10 maggio 2021: 5.080 contagi (ma solo 130mila tamponi) e 198 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 080

Commenta per primo Sono 5.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati +8.292, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.116.287 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall'inizio ...Lapresse . Scende ancora la curva dei contagi in Italia: oggi 5.nuovi positivi , contro gli 8.292 di ieri. È un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: oggi 130.000, mentre ieri erano stati 226.006. Sale leggermente il tasso di ...La situazione in Italia per ogni Regione di lunedì 10 maggio Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, l ...La curva dei contagi da Covid continua sulla scia della diminuzione. Sono 5080 oggi i nuovi casi di contagio, a fronte di 130 mila tamponi effettuati. Più alto rispetto a ieri il numero dei decessi, c ...