Covid-19 | Unità di Crisi Campania | “Preoccupati se si toglie il coprifuoco”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto preoccupato se siilo si fa una mezzanotte. Si può prevedere un allentamento ma bisogna essere molto attenti agli assembramenti da movida“. Lo ha detto Antonio Postiglione, responsabile medico dell’didella regioneper il-19. “Io stesso – ha detto – ieri sera ci ho messo due ore da Napoli a Pozzuoli in auto per prendere mia figlia che tornava da Ischia, questo rende chiaro il movimento la sera. Ma poi nelle foto vedo che ancora non sono radicate le regole di distanziamento e l’uso continuo della mascherina. Le fasi pandemiche sono caratterizzate da ondate che si susseguono e noi non vogliamo altre ondate. Io ricordo sempre che non c’è un liberi tutti, servono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unità

Regione Campania

'Nel rispetto delle normative anti- spiega il sindacato dei giornalisti Rai in una nota - ... Le 'piazze' saranno collegate su una piattaforma virtuale come segnale di '' di tutti i ...Read More In Evidenza: 8.292 contagi e 139 decessi, i dati per regione 9 maggio 9 Maggio 2021 Sono 8.292 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati oggi 9 maggio in Italia dopo aver analizzato ...