Covid-19, la Spagna dà l'addio al lockdown: notti di festa a Madrid e Barcellona (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo mesi di restrizioni e lockdown, la Spagna apre alla socialità e alla vita notturna che da domenica 9 maggio è riesplosa soprattutto nei centri più importanti. Piazze e vie della movida prese d'assalto a Madrid e Barcellona e gente che si riappropria della propria città con rinnovato entusiasmo.

